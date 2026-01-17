У Флориді Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь

Президент США Дональд Трамп відзначив урочисте перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, що у Флориді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законодавці штату Флорида схвалили присвоєння почесної нової назви на честь Трампа частині Південного бульвару – дороги, що з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч з резиденцією президента США Мар-а-Лаго,

Ця дорога часто використовується кортежем президента під час поїздок між аеропортом і резиденцією.

Трамп сказав, що він "надзвичайно гордий" цим визнанням. "

Я пам'ятатиму цей дивовижний жест до кінця свого життя", – сказав він, виступаючи на заході, що відбувся в Мар-а-Лаго.

Зміна назви не впливає на офіційні адреси, системи реагування на надзвичайні ситуації чи урядові карти, повідомили місцевим ЗМІ представники окружної комісії.

Нещодавно Трамп анонсував будівництво новітніх суден для військового флоту Сполучених Штатів, клас яких назвуть на честь нього.

Також Трамп запевняв, що не планує називати на честь себе нову бальну залу Білого дому, задля якої зніс історичне східне крило будівлі. За останніми оцінками, будівництво обійдеться у 400 млн доларів.