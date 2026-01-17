Во Флориде Трамп торжественно открыл дорогу, переименованную в его честь

Президент США Дональд Трамп отметил торжественное переименование дороги в свою честь рядом со своим частным клубом в Палм-Бич, что во Флориде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законодатели штата Флорида одобрили присвоение почетного нового названия в честь Трампа части Южного бульвара – дороги, соединяющей международный аэропорт Палм-Бич с резиденцией президента США Мар-а-Лаго.

Эта дорога часто используется кортежем президента во время поездок между аэропортом и резиденцией.

Трамп сказал, что он "чрезвычайно горд" этим признанием. "

Я буду помнить этот удивительный жест до конца своей жизни", – сказал он, выступая на мероприятии, которое состоялось в Мар-а-Лаго.

Изменение названия не влияет на официальные адреса, системы реагирования на чрезвычайные ситуации или правительственные карты, сообщили местным СМИ представители окружной комиссии.

Недавно Трамп анонсировал строительство новейших судов для военного флота Соединенных Штатов, класс которых назовут в его честь.

Также Трамп уверял, что не планирует называть в честь себя новый бальный зал Белого дома, для которого снес историческое восточное крыло здания. По последним оценкам, строительство обойдется в 400 млн долларов.