Макрон о пошлинах Трампа из-за Гренландии: "нас не получится запугать"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не собирается отступать от своих принципиальных позиций после пошлин США против союзников, которые поддержали Данию и Гренландию на фоне посягательств Трампа на остров – как и в вопросе поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает принципы суверенитета и независимости государств, и руководствуется этим в своих решениях.

"Именно поэтому мы поддерживаем и продолжим поддерживать Украину, построили "коалицию желающих" для достижения надежного и прочного мира, чтобы защищать эти принципы и нашу безопасность. По этой причине мы решили присоединиться к учениям, которые решила организовать Дания в Гренландии... Здесь речь идет о безопасности в Арктике и на границах нашей Европы", – отметил президент Франции.

"Никакие запугивания и угрозы не повлияют на наши решения – ни по Украине, ни по Гренландии, ни где-то еще в мире, когда возникают такие ситуации. Тарифные угрозы в таком контексте – неприемлемы и неуместны", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Он добавил, что Европа отреагирует объединенно и скоординировано, если Трамп не откажется от своей идеи.

"Мы обеспечим защиту европейского суверенитета", – подчеркнул Макрон, отметив, что планирует говорить об этом с другими европейскими лидерами.

Премьер Британии Кир Стармер назвал тарифные угрозы Трампа из-за Гренландии ошибочным подходом.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа о его желании контролировать остров.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.