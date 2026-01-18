Прем’єр Іспанії закликав до створення спільної європейської армії

Прем’єр Іспанії Педро Санчес закликав до створення спільної європейської армії на тлі зміни безпекової ситуації у світі та зазіхань президента США на Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю з La Vanguardia.

Санчес в інтерв’ю застеріг від "подарунків Путіну", які забезпечило би потенційне вторгнення США на Гренландію, та наголосив, що якщо Штати стурбовані безпекою в Арктиці – ці питання варто піднімати й вирішувати на рівні НАТО.

"А Європа на тлі цієї ситуації має продовжувати процеси інтеграції та організовувати справді колективну оборону. І нам для цього не потрібна одностайна згода усіх 27 країн-членів. Певна кількість країн можуть рухатися у цьому інтеграційному процесі до створення справді європейських збройних сил, зі справді європейським оборонно-промисловим комлексом. І ми можемо налагоджувати співпрацю з іншими країнами світу, які теж дуже стурбовані усім, що відбувається", – сказав Санчес.

Раніше глава МЗС Іспанії говорив про цю ідею як "коаліцію рішучих" в рамках ЄС задля просування проєкту спільної оборони.

Водночас прем’єр Іспанії вкотре висловився проти збільшення національних витрат на оборону до цільового показника НАТО 5%, зауваживши, що Данії це не допомогло.

Також Санчес сказав, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами європейським країнам, які на запрошення Данії відправляють своїх військових на Гренландію. Низка європейських столиць та керівництво ЄС у м’якших чи жорсткіших формулюваннях назвали таку реакцію недоречною та неприйнятною.

Читайте детальніше, як Європа готується захищати Гренландію від Трампа і чи вдасться їй це.