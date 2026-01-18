Премьер Испании призвал к созданию общей европейской армии

Премьер Испании Педро Санчес призвал к созданию общей европейской армии на фоне изменения ситуации с безопасностью в мире и посягательств президента США на Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью с La Vanguardia.

Санчес в интервью предостерег от "подарков Путину", которыми стало бы потенциальное вторжение США на Гренландию, и отметил, что если Штаты обеспокоены безопасностью в Арктике – эти вопросы следует поднимать и решать на уровне НАТО.

"А Европа на фоне этой ситуации должна продолжать процессы интеграции и организовывать действительно коллективную оборону. И нам для этого не нужно единодушное согласие всех 27 стран-членов. Определенное количество стран могут двигаться в этом интеграционном процессе к созданию действительно европейских вооруженных сил, с действительно европейским оборонно-промышленным комлексом. И мы можем налаживать сотрудничество с другими странами мира, которые тоже очень обеспокоены всем, что происходит", – сказал Санчес.

Ранее глава МИД Испании говорил об этой идее как "коалиции решительных" в рамках ЕС для продвижения проекта совместной обороны.

В то же время премьер Испании в очередной раз высказался против увеличения национальных расходов на оборону до целевого показателя НАТО 5%, отметив, что Дании это не помогло.

Также Санчес сказал, что Испания пока не решила, отправит ли своих военных на Гренландию для участия в учениях, которые организует Дания.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами европейским странам, которые по приглашению Дании отправляют своих военных на Гренландию. Ряд европейских столиц и руководство ЕС в более мягких или жестких формулировках назвали такую реакцию неуместной и неприемлемой.

Читайте подробнее, как Европа готовится защищать Гренландию от Трампа и удастся ли ей это.