Естонія не змінила планів щодо навчань на Гренландії попри тарифні погрози Трампа

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив, що Естонія візьме участь у навчаннях у Гренландії, незважаючи на погрози Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Раніше Трамп заявив про намір ввести з 1 лютого 10-відсоткові мита проти європейських країн, які підтримали суверенітет Данії над Гренландією.

"Наша позиція в цьому сенсі ніяк не змінилася. Ми готові брати участь у цих навчаннях, і, на мій погляд, пов'язувати участь у навчаннях НАТО з питаннями, пов'язаними з економікою, не зовсім розумно. Навчання НАТО і союзників проходять постійно, наприклад, у Чехії, в рамках північно-балтійського співробітництва або в інших форматах. Навчання проводяться регулярно, і якщо у нас є можливість брати участь разом з союзниками, в тому числі в північних регіонах, то, зрозуміло, ми цією можливістю скористаємося. Поки Естонія нікого туди не направляла", – сказав Певкур.

"Перша нарада на цю тему відбулася в п'ятницю, планування продовжиться наступного тижня. Наприклад, Латвія також висловила готовність приєднатися до цього процесу. Можливо, ми надішлемо туди офіцера зв'язку, після чого подивимося, як це буде виглядати на практиці", – додав він.

За словами міністра, наступні обговорення в рамках планової групи відбудуться наступного тижня.

"З боку Естонії все підготовлено, і я дав відповідний мандат. Після того як будуть узгоджені всі технічні деталі, в фіналі цього процесу Естонія зможе взяти участь", – підсумував міністр оборони.

Як повідомляли, Франція планує долучитися до військових навчань, організованих Данією у Гренландії.

Німеччина на запрошення Данії відрядила до її передового загону 13 німецьких солдатів.

Арктичне командування Данії запросило США до участі у військових навчаннях на Гренландії.

Натомість президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами європейським країнам, які на запрошення Данії відправляють своїх військових на Гренландію. Низка європейських столиць та керівництво ЄС у м’якших чи жорсткіших формулюваннях назвали таку реакцію недоречною та неприйнятною.

