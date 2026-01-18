Эстония не изменила планов относительно учений в Гренландии, несмотря на тарифные угрозы Трампа

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что Эстония примет участие в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести с 1 февраля 10-процентные пошлины против европейских стран, которые поддержали суверенитет Дании над Гренландией.

"Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях, и, на мой взгляд, связывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно. Учения НАТО и союзников проходят постоянно, например, в Чехии, в рамках северо-балтийского сотрудничества или в других форматах. Учения проводятся регулярно, и если у нас есть возможность участвовать вместе с союзниками, в том числе в северных регионах, то, разумеется, мы этой возможностью воспользуемся. Пока Эстония никого туда не направляла", – сказал Певкур.

"Первое совещание на эту тему состоялось в пятницу, планирование продолжится на следующей неделе. Например, Латвия также выразила готовность присоединиться к этому процессу. Возможно, мы отправим туда офицера связи, после чего посмотрим, как это будет выглядеть на практике", – добавил он.

По словам министра, следующие обсуждения в рамках плановой группы состоятся на следующей неделе.

"Со стороны Эстонии все подготовлено, и я дал соответствующий мандат. После того как будут согласованы все технические детали, в финале этого процесса Эстония сможет принять участие", – подытожил министр обороны.

Как сообщалось, Франция планирует присоединиться к военным учениям, организованным Данией в Гренландии.

Германия по приглашению Дании направила в ее передовой отряд 13 немецких солдат.

Арктическое командование Дании пригласило США к участию в военных учениях в Гренландии.

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами европейским странам, которые по приглашению Дании отправляют своих военных в Гренландию. Ряд европейских столиц и руководство ЕС в более мягких или жестких формулировках назвали такую реакцию неуместной и неприемлемой.

