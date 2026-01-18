У Сенаті США засудили тарифні погрози Трампа на адресу союзників

Американські сенатори США від Демократичної і Республіканської партій Джин Шахін і Том Тілліс, співголови двопартійної групи спостерігачів Сенату в НАТО, опублікували заяву з засудженням нещодавньої пгрози введення мит на товари Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.

Заява опублікована на сайті сенатського комітету з закордонних справ, передає "Європейська правда"

Сенатори наголосили, що Велика Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Данія та Норвегія є найближчими союзниками Америки.

"Вони є нашими союзниками по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та процвітаючою", – йдеться у заяві.

За їх словами, немає необхідності чи бажання здійснювати дороге придбання чи вороже військове захоплення Гренландії, коли данські та гренландські союзники готові співпрацювати з США в питаннях безпеки Арктики, критично важливих мінералів та інших пріоритетів у рамках довгострокових договорів.

"Коли ми знову зберемося з нашими колегами з Сенату, ми передамо точки зору, які поділяють данські та гренландські урядовці, а також корінні жителі, які щодня живуть реаліями Гренландії", – заявили сенатори, які цього тижня приїздили до Копенгагена.

Вони наголосили, що наполягання на захопленні Гренландії є шкідливим для Америки, для американських підприємств і для союзників Америки.

"Така риторика також сприяє таким супротивникам, як Путін і Сі, які хочуть бачити розкол у НАТО. Наші союзники заслуговують на краще, так само як і американський народ, який чітко висловив свою незгоду з цією хибною політикою. У час, коли багато американців вже стурбовані вартістю життя, ці тарифи призведуть до підвищення цін як для сімей, так і для бізнесу. Ми закликаємо адміністрацію відмовитися від погроз і перейти до дипломатії", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

