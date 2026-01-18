В Сенате США осудили тарифные угрозы Трампа в адрес союзников

Американские сенаторы США от Демократической и Республиканской партий Джин Шахин и Том Тиллис, сопредседатели двухпартийной группы наблюдателей Сената в НАТО, опубликовали заявление с осуждением недавней угрозы введения пошлин на товары Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

Заявление опубликовано на сайте сенатского комитета по иностранным делам, передает "Европейская правда".

Сенаторы подчеркнули, что Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия являются ближайшими союзниками Америки.

"Они являются нашими союзниками по НАТО, которые воевали вместе с нами, гибли вместе с нами и сделали Америку более безопасной и процветающей", – говорится в заявлении.

По их словам, нет необходимости или желания осуществлять дорогостоящее приобретение или враждебный военный захват Гренландии, когда датские и гренландские союзники готовы сотрудничать с США в вопросах безопасности Арктики, критически важных минералов и других приоритетов в рамках долгосрочных договоров.

"Когда мы снова соберемся с нашими коллегами из Сената, мы передадим точки зрения, которые разделяют датские и гренландские чиновники, а также коренные жители, которые ежедневно живут реалиями Гренландии", – заявили сенаторы, которые на этой неделе приезжали в Копенгаген.

Они подчеркнули, что настаивание на захвате Гренландии вредно для Америки, для американских предприятий и для союзников Америки.

"Такая риторика также способствует таким противникам, как Путин и Си, которые хотят видеть раскол в НАТО. Наши союзники заслуживают лучшего, так же как и американский народ, который четко выразил свое несогласие с этой ошибочной политикой. В то время, когда многие американцы уже обеспокоены стоимостью жизни, эти тарифы приведут к повышению цен как для семей, так и для бизнеса. Мы призываем администрацию отказаться от угроз и перейти к дипломатии", – говорится в заявлении.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

