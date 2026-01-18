Прем'єр Канади міркує над членством у Раді миру Трампа, але має питання щодо внеску в $1 млрд

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що хоча він прийняв запрошення Дональда Трампа приєднатися до Ради миру для нагляду за наступними кроками в Газі, зараз незрозуміло, для чого потрібний постійний членський внесок у розмірі 1 млрд доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Президент підняв це питання кілька тижнів тому", – сказав він журналістам у неділю в Катарі, додавши, що він ще не ознайомився з усіма деталями, включаючи структуру ініціативи під керівництвом Трампа та механізм фінансування.

"Канада хоче, щоб гроші мали максимальний ефект", – сказав Карні, висунувши умову для участі Канади.

"Ми все ще не маємо безперешкодного надходження допомоги, гуманітарної допомоги в необхідному обсязі для населення Гази. ... Це є попередньою умовою для просування вперед у цьому питанні", – сказав він.

У п'ятницю Білий дім оголосив склад керівників, які під керівництвом Трампа, першого голови ради, будуть контролювати перехідне управління Газою.

Карні сказав, що "Рада миру" Трампа була обговорена в його розмові з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, де вони "обмінялися думками" з цього питання.

"Я виявив, що ми дуже збігаємося в думках щодо того, що потрібно зробити і як це має працювати, щоб досягти позитивного результату", – сказав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".

За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем’єр Віктор Орбан.

Вперше ідея Ради миру з’явилася в угоді щодо припинення бойових дій у секторі Гази.