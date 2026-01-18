Премьер Канады размышляет над членством в Совете мира Трампа, но имеет вопросы по поводу взноса в $1 млрд

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что хотя он принял приглашение Дональда Трампа присоединиться к Совету мира для надзора за следующими шагами в Газе, сейчас непонятно, для чего нужен постоянный членский взнос в размере 1 млрд долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Президент поднял этот вопрос несколько недель назад", – сказал он журналистам в воскресенье в Катаре, добавив, что он еще не ознакомился со всеми деталями, включая структуру инициативы под руководством Трампа и механизм финансирования.

"Канада хочет, чтобы деньги имели максимальный эффект", – сказал Карни, выдвинув условие для участия Канады.

"Мы все еще не имеем беспрепятственного поступления помощи, гуманитарной помощи в необходимом объеме для населения Газы. ... Это является предварительным условием для продвижения вперед в этом вопросе", – сказал он.

В пятницу Белый дом объявил состав руководителей, которые под руководством Трампа, первого председателя совета, будут контролировать переходное управление Газой.

Карни сказал, что "Совет мира" Трампа был обсужден в его разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, где они "обменялись мнениями" по этому вопросу.

"Я обнаружил, что мы очень сходимся во мнениях относительно того, что нужно сделать и как это должно работать, чтобы достичь положительного результата", – сказал он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как "международную организацию, которая ставит своей целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

По словам источников, Трамп уже пригласил в члены Совета мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств. О соответствующем приглашении уже сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Впервые идея Совета мира появилась в соглашении о прекращении боевых действий в секторе Газа.