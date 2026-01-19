У Кремлі кажуть, що Трамп увійде в історію, якщо захопить Гренландію

У Кремлі погодилися з оцінками, що американський президент Дональд Трамп увійде в історію, якщо отримає Гренландію під контроль США.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Кремль аналізує інформацію про події навколо Гренландії та уважно стежить за розвитком ситуації, заявив Пєсков.

"Останніми днями надходить багато тривожної інформації. Ми дуже пильно спостерігаємо. Що стосується наших планів щодо Данії та Гренландії, я залишаю без коментарів", – сказав Пєсков.

Його також попросили оцінити думку експертів, які вважають, що приєднавши Гренландію до США, Дональд Трамп увійде в історію.

"Без обговорення, добре це чи погано, з цими експертами важко не погодитися", – відповів Пєсков.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.