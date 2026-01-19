В Кремле говорят, что Трамп войдет в историю, если захватит Гренландию
В Кремле согласились с оценками, что американский президент Дональд Трамп войдет в историю, если получит Гренландию под контроль США.
Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.
Кремль анализирует информацию о событиях вокруг Гренландии и внимательно следит за развитием ситуации, заявил Песков.
"В последние дни поступает много тревожной информации. Мы очень пристально наблюдаем. Что касается наших планов по Дании и Гренландии, я оставляю без комментариев", – сказал Песков.
Его также попросили оценить мнение экспертов, которые считают, что присоединив Гренландию к США, Дональд Трамп войдет в историю.
"Без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться", – ответил Песков.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.
Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.