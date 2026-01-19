Датские чиновники не поедут на форум в Давосе из-за кризиса вокруг Гренландии

Представители правительства Дании, которые должны были ехать на Всемирный экономический форум в Давосе, изменили свои планы из-за беспрецедентного кризиса, вызванного посягательствами США на Гренландию.

Об этом агентству Bloomberg сообщили в оргкомитете форума, пишет "Европейская правда".

В комментарии говорится, что чиновники правительства Дании были приглашены к участию в событии, но решили не ехать.

"Можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе", – отметили организаторы форума.

Неизвестно, когда в Копенгагене объявили о своем решении не ехать на форум, однако отсутствие Дании явно связано с напряжением вокруг Гренландии на фоне претензий Трампа на остров.

Также на форум в Давосе не поедет премьер Испании – из-за смертельной аварии на железной дороге с почти 40 погибшими.

По данным СМИ, европейцы в Давосе готовятся говорить с Трампом о Гренландии вместо Украины.

Руководство ЕС созвало внеочередной саммит из-за напряжения вокруг Гренландии, а Франция созывает встречу министров G7.