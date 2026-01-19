Министр финансов США: европейский ответ на пошлины был бы "неразумным"

Министр финансов США Скотт Бессент на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что ответ европейских стран на американские пошлины был бы "неразумным".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в выступлении перед журналистами, которое транслировало агентство Reuters.

Отвечая на вопрос о тарифах от США, Бессент повторил, что Гренландия необходима для национальной безопасности США.

"Президент рассматривает Гренландию как стратегический актив для Соединенных Штатов. Мы не будем передавать нашу безопасность в полушарии никому другому", – сказал министр.

Он также прокомментировал сообщения о том, что президент США написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Бессент назвал эти сообщения "выдумкой".

"Я ничего не знаю о письме президента в Норвегию, и я считаю, что это полная выдумка, что президент сделает это из-за Нобелевской премии", – ответил чиновник.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Он также заявил, что Дания в течение 20 лет ничего не могла сделать с российской угрозой на Гренландии.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.

Читайте также: Война за Гренландию, пока что торговая. Что стоит за новыми пошлинами США против стран Европы.