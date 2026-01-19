Дания и Гренландия предложили развернуть на острове миссию НАТО

Дания и Гренландия предложили развернуть на Гренландии миссию Североатлантического альянса.

Как сообщает TV2, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте днем 19 января.

Поульсен отметил, что на встрече с Рютте он и министр иностранных дел Гренландии предложили идею миссии НАТО в Гренландии. Он не привел конкретики, что сказал в ответ генсек НАТО.

"Марк Рютте внимательно выслушал нас. Как по мне, хорошо, что дискуссия происходит в переговорной комнате, а не в публичном пространстве", – сказал министр.

В связи с напряжением вокруг Гренландии топ-чиновники Дании не поедут на Всемирный экономический форум в Давосе.

Руководство ЕС созвало внеочередной саммит из-за напряжения вокруг Гренландии, а Франция созывает встречу министров G7.

В то же время президент США Дональд Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не Гренландии.

