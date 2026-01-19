Президент Фінляндії сумнівається у можливості військового втручання США у Гренландії

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумніви, що США застосують військову силу для захоплення Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції перед форумом у Давосі, повідомляє Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії також підкреслив, що публічна дискусія не обов'язково є найкращим способом "приглушити" дискусію про Гренландію.

Він назвав ситуацію навколо Гренландії найскладнішим моментом свого президентського терміну.

"Це складно для фінів, тому що це стосується такого близького союзника, як Данія. І таких фундаментальних тем, як територіальна цілісність, суверенітет і самовизначення", – цитує його Helsingin Sanomat.

Щодо тарифних погроз Трампа, президент Фінляндії вважає, що ЄС повинен залишатися непохитним у своїй позиції. За словами Стубба, блок має кілька інструментів, які можуть призвести до скасування американських мит. Він не уточнив, про що саме йдеться.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Він також заявив, що Данія протягом 20 років нічого не могла вдіяти з російською загрозою на Гренландії.

У відповідь ЄС розглядає запровадження мит проти американських товарів. Варіанти планують обговорити на екстреному саміті в Брюсселі в четвер, 21 січня.

Міністри фінансів Франції та Німеччини заявили, що європейці не терпітимуть шантаж Трампа і запровадять відповідні заходи.