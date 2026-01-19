Президент Финляндии сомневается в возможности военного вмешательства США в Гренландии

Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнения, что США применят военную силу для захвата Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции перед форумом в Давосе, сообщает Helsingin Sanomat.

Президент Финляндии также подчеркнул, что публичная дискуссия не обязательно является лучшим способом "заглушить" дискуссию о Гренландии.

Он назвал ситуацию вокруг Гренландии самым сложным моментом своего президентского срока.

"Это сложно для финнов, потому что это касается такого близкого союзника, как Дания. И таких фундаментальных тем, как территориальная целостность, суверенитет и самоопределение", – цитирует его Helsingin Sanomat.

Что касается тарифных угроз Трампа, президент Финляндии считает, что ЕС должен оставаться непоколебимым в своей позиции. По словам Стубба, блок имеет несколько инструментов, которые могут привести к отмене американских пошлин. Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Он также заявил, что Дания в течение 20 лет ничего не могла поделать с российской угрозой на Гренландии.

В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 21 января.

Министры финансов Франции и Германии заявили, что европейцы не будут терпеть шантаж Трампа и введут соответствующие меры.