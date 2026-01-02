Задержанному в аэропорту Варшавы украинцу с подозрительным оборудованием грозит 5 лет тюрьмы

Украинцу, задержанному в декабре в аэропорту Варшавы с оборудованием для подавления радиоволн, может грозить до 5 лет лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В декабре службы охраны аэропорта обратили внимание на молодого человека, который в течение многих часов находился в одном из заведений питания терминала. 23-летний мужчина имел при себе оборудование для подавления радиоволн.

Задержанным оказался 23-летний гражданин Украины Илья С. Во время проверки у мужчины было обнаружено устройство для подавления радиоволн, работающее в диапазонах частот, зарезервированных для авиационной связи и навигации. Именно это оборудование, которое потенциально могло нарушить работу аэропортовых систем, вызвало тревогу среди служб.

Как сообщил представитель Варшавской окружной прокуратуры, прокурор Петр Антони Скиба, изъятые у задержанного носители данных были переданы эксперту из Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Эксперт должен установить, что именно находится на этих носителях и для чего они могли использоваться.

"Подозреваемый дал очень длинные объяснения, но они не отвечают на самые важные вопросы. Он утверждает, что устройства, которые он имел при себе, являются законными", – сообщил прокурор Скиба.

Во время допроса Илья С. сообщил, что перед приездом в Польшу находился в разных странах, в частности в Дубае, Канаде, Греции и Италии. Прокуратура сейчас анализирует записи с камер наблюдения за другие дни, чтобы установить, появлялся ли мужчина ранее на территории аэропорта.

Прокурор предложил трехмесячный арест для 23-летнего мужчины, однако суд решил, что месяца достаточно для работы эксперта. Он поможет установить, что находится на изъятых носителях и для чего именно они использовались.

Илье С. предъявили обвинение в попытке препятствования радиопередаче путем владения оборудованием, которое может использоваться для действий, противоречащих законодательству. Мужчина не признал свою вину. По предъявленному ему обвинению ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Также в конце декабря в Польше задержали мужчину, который мог снимать железнодорожную инфраструктуру и транспортировку военной техники.

Кроме того, обнаружили повреждения железнодорожного полотна в центральной части Польши.