Румунія піднімала винищувачі через російські БпЛА поблизу кордону

У п'ятницю, 2 січня, система спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявила безпілотні літальні апарати, запущені Російською Федерацією в напрямку українських портів на Дунаї поблизу кордону з Румунією.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні румунського оборонного відомства.

Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті були підняті в повітря для спостереження за прикордонною зоною з Україною на півночі повіту Тулча.

"О 12:00 населення північної частини повіту Тулча було попереджено за допомогою повідомлення RO-Alert. Стан готовності закінчився о 12:22", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають, жодних несанкціонованих вторгнень у повітряний простір Румунії зафіксовано не було.

Румунія також підіймала винищувачі у ніч проти 26 грудня, коли Росія атакувала Одеську область дронами.

Румунський президент Нікушор Дан наприкінці свого візиту до Парижа в грудні в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.

Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

17 грудня Дунайська комісія – орган, що складається з представників придунайських держав, – ухвалила рішення про створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї.