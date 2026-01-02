Румыния поднимала истребители из-за российских БПЛА вблизи границы

В пятницу, 2 января, система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружила беспилотные летательные аппараты, запущенные Российской Федерацией в направлении украинских портов на Дунае вблизи границы с Румынией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении румынского оборонного ведомства.

Около 11:50 два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти были подняты в воздух для наблюдения за пограничной зоной с Украиной на севере уезда Тулча.

"В 12:00 население северной части уезда Тулча было предупреждено с помощью сообщения RO-Alert. Состояние готовности закончилось в 12:22", – говорится в сообщении.

Как отмечают, никаких несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии зафиксировано не было.

Румыния также поднимала истребители в ночь на 26 декабря, когда Россия атаковала Одесскую область дронами.

Румынский президент Никушор Дан в конце своего визита в Париж в декабре в разговоре с журналистами сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, нарушающих воздушное пространство страны.

17 декабря Дунайская комиссия – орган, состоящий из представителей придунайских государств, – приняла решение о создании Реестра ущерба от российской агрессии на Нижнем Дунае.