Зеленський: Європі слід мати власну армію, але не альтернативу НАТО

Президент України Володимир Зеленський погодився з думкою про те, що Європі слід мати власну добре озброєну армію, однак це не має означати створення альтернативи НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ході онлайн-спілкування із журналістами.

Зеленський зазначив, що "Європа – окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію", однак це не має означати конкуренцію із США.

"Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. В жодному разі. Збройні сили Європи – це окремо. А Україна, безумовно, може стати одним із таких фундаментальних внесків посилення такої армії, якщо лідери будуть підтримувати таку ідею", – переконаний український президент.

Він наголосив на необхідності обміну досвідом і технологіями із західними партнерами.

"Без нашого досвіду, під час війни, деякі країни навіть не знали б реально, як їхня зброя працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим всім процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо", – розповів президент.

Також Зеленський у контексті європейської армії говорив, що Росія до 2030 року планує мати збройні сили чисельністю 2-2,5 млн осіб. Тому, переконаний він, Європі потрібна більша армія.

Нещодавно прем’єр Іспанії Педро Санчес закликав до створення спільної європейської армії на тлі зміни безпекової ситуації у світі та зазіхань президента США на Гренландію.

А глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес говорив про цю ідею як "коаліцію рішучих" в рамках ЄС задля просування проєкту спільної оборони.