Зеленский: Европе следует иметь собственную армию, но не альтернативу НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением о том, что Европе следует иметь собственную хорошо вооруженную армию, однако это не должно означать создание альтернативы НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в ходе онлайн-общения с журналистами.

Зеленский отметил, что "Европа – отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию", однако это не должно означать конкуренцию с США.

"Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Вооруженные силы Европы – это отдельно. А Украина, безусловно, может стать одним из таких фундаментальных вкладов в укрепление такой армии, если лидеры будут поддерживать такую идею", – убежден украинский президент.

Он подчеркнул необходимость обмена опытом и технологиями с западными партнерами.

"Без нашего опыта, во время войны, некоторые страны даже не знали бы реально, как их оружие работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря всем нашим процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем", – рассказал президент.

Также Зеленский в контексте европейской армии говорил, что Россия к 2030 году планирует иметь вооруженные силы численностью 2-2,5 млн человек. Поэтому, убежден он, Европе нужна большая армия.

Недавно премьер Испании Педро Санчес призвал к созданию общей европейской армии на фоне изменения ситуации с безопасностью в мире и посягательств президента США на Гренландию.

А глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес говорил об этой идее как о "коалиции решительных" в рамках ЕС для продвижения проекта общей обороны.