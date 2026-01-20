Британія думає заборонити використання соцмереж для дітей до 16 років

Велика Британія розглядає можливість введення заборони на використання соціальних мереж дітьми до 16 років за австралійським зразком.

Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер у вівторок, 20 січня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Стармер попередив, що діти ризикують потрапити в "світ нескінченного скролінгу, тривоги та порівнянь". Відтак він наголосив, що британський уряд готовий вжити рішучих заходів щодо користування дітьми до 16 років соцмережами.

"Це надзвичайно складне питання, тому важливо його ретельно розглянути", – зазначив прем’єр Британії.

Стармер заявив, що дитинство не повинно означати осуд з боку незнайомців або тиск з метою отримання лайків.

"Ми будемо працювати з експертами, щоб визначити найефективніші заходи, які ми можемо вжити, щоб зробити більше", – додав він.

Відтак британські міністри мають відвідати Австралію, яка минулого місяця стала першою країною, що заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років, щоб ознайомитися з їхнім підходом. Міністерка технологій Ліз Кендалл сказала, що Британія розглядає той самий віковий поріг, що й Австралія.

Уряд також розглядає можливість посилення вікових перевірок і питання, чи не занадто низький нинішній цифровий вік згоди.

Тим часом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що підтримує заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.