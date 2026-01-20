Великобритания думает запретить использование соцсетей для детей до 16 лет

Великобритания рассматривает возможность введения запрета на использование социальных сетей детьми до 16 лет по австралийскому образцу.

Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер во вторник, 20 января, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Стармер предупредил, что дети рискуют попасть в "мир бесконечного скроллинга, тревоги и сравнений". Поэтому он подчеркнул, что британское правительство готово принять решительные меры в отношении использования детьми до 16 лет соцсетей.

"Это чрезвычайно сложный вопрос, поэтому важно его тщательно рассмотреть", – отметил премьер Великобритании.

Стармер заявил, что детство не должно означать осуждение со стороны незнакомцев или давление с целью получения лайков.

"Мы будем работать с экспертами, чтобы определить самые эффективные меры, которые мы можем принять, чтобы сделать больше", – добавил он.

Поэтому британские министры должны посетить Австралию, которая в прошлом месяце стала первой страной, запретившей социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, чтобы ознакомиться с их подходом. Министр технологий Лиз Кендалл сказала, что Великобритания рассматривает тот же возрастной порог, что и Австралия.

Правительство также рассматривает возможность усиления возрастных проверок и вопрос, не слишком ли низкий нынешний цифровой возраст согласия.

Между тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поддерживает запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.