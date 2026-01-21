Румыния напомнила об Афганистане после сомнений Трампа, воевали ли бы союзники в НАТО за США

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отреагировала на очередные заявления президента США, где он обвинил остальные страны НАТО в неблагодарности и выразил сомнение, что они бы пришли на помощь Штатам, если бы Америка сама нуждалась в помощи.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Цою отреагировала на комментарии Трампа во время выступления в Давосе, в которых он уже не впервые заявил, что США "не получали ничего взамен" за свою ключевую роль в коллективной безопасности НАТО и выразил сомнение, что другие союзники в случае необходимости пришли бы на помощь США.

The only time in its history NATO was tested on the promise that an attack on one is an attack on all was after 9/11.



Romania answered the call, even without being NATO member at that time. We understood this to be our duty and once the Article 5 was triggered, Romanian soldiers… – Toiu Oana (@oana_toiu) January 21, 2026

"Единственный раз в истории НАТО Альянс прошел испытание относительно обещания, что "нападение на одного считается нападением на всех" – после терактов 11 сентября. Румыния тогда откликнулась на призыв, еще даже не будучи членом НАТО. Мы понимали, что это наш долг, и когда была применена статья 5 – румынские солдаты отправились в Афганистан. И так же сделали другие союзники", – напомнила Оана Цою.

"Президент Трамп сейчас в Давосе спросил нас, откликнулась ли бы Европа на просьбу США о помощи в нужное время. История уже дала ответ на этот вопрос", – добавила она.

При этом, по тяжести потерь за годы операции в Афганистане относительно количества собственного населения Дания, которой сейчас угрожает Трамп – на втором месте из всех союзников, после США.

Напомним, в речи в Давосе Трамп заявил, что не применит военную силу для захвата Гренландии, но снова взялся доказывать, что Дания "не может защитить" остров – напомнив ей о нацистской оккупации.

Также он сказал, что не видит проблемы с покупкой территорий, как делали США в далеком прошлом, и хочет обсудить это с Данией.