Румыния напомнила об Афганистане после сомнений Трампа, воевали ли бы союзники в НАТО за США

Новости — Среда, 21 января 2026, 18:06 — Мария Емец

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою отреагировала на очередные заявления президента США, где он обвинил остальные страны НАТО в неблагодарности и выразил сомнение, что они бы пришли на помощь Штатам, если бы Америка сама нуждалась в помощи.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Цою отреагировала на комментарии Трампа во время выступления в Давосе, в которых он уже не впервые заявил, что США "не получали ничего взамен" за свою ключевую роль в коллективной безопасности НАТО и выразил сомнение, что другие союзники в случае необходимости пришли бы на помощь США.

"Единственный раз в истории НАТО Альянс прошел испытание относительно обещания, что "нападение на одного считается нападением на всех" – после терактов 11 сентября. Румыния тогда откликнулась на призыв, еще даже не будучи членом НАТО. Мы понимали, что это наш долг, и когда была применена статья 5 – румынские солдаты отправились в Афганистан. И так же сделали другие союзники", – напомнила Оана Цою.

"Президент Трамп сейчас в Давосе спросил нас, откликнулась ли бы Европа на просьбу США о помощи в нужное время. История уже дала ответ на этот вопрос", – добавила она.

При этом, по тяжести потерь за годы операции в Афганистане относительно количества собственного населения Дания, которой сейчас угрожает Трамп – на втором месте из всех союзников, после США.

Напомним, в речи в Давосе Трамп заявил, что не применит военную силу для захвата Гренландии, но снова взялся доказывать, что Дания "не может защитить" остров – напомнив ей о нацистской оккупации.

Также он сказал, что не видит проблемы с покупкой территорий, как делали США в далеком прошлом, и хочет обсудить это с Данией.

