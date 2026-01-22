Стармер вітає відмову Трампа від тарифів через Гренландію

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення президента США відмовитись від запровадження тарифів проти тих країн, які не погоджувались з його позицією щодо Гренландії, є "хорошою новиною".

Заяву очільника британського уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Стармер також попередив, що тепер почнеться "важкий шлях" зміцнення безпеки Гренландії.

"І, можливо, ви бачили, але добре, що вчора загроза введення мит проти Великої Британії була знята, і тепер ми можемо розпочати важку роботу та шукати шляхи вирішення питання безпеки в Арктиці, що може здаватися далеким і досить віддаленим, але насправді це має значення для всіх нас з точки зору безпеки та захисту нашої країни", – сказав у спілкуванні з місцевими жителями під час візиту до Хартфордширу.

Він також додав, що "на нас чекає важка робота з пошуку кращого шляху для забезпечення безпеки нашої країни, Європи та всього світу".

17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

21 січня Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.