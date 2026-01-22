Стармер приветствует отказ Трампа от тарифов из-за Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение президента США отказаться от введения тарифов против тех стран, которые не соглашались с его позицией по Гренландии, является "хорошей новостью".

Заявление главы британского правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Стармер также предупредил, что теперь начнется "трудный путь" укрепления безопасности Гренландии.

"И, возможно, вы видели, но хорошо, что вчера угроза введения пошлин против Великобритании была снята, и теперь мы можем начать тяжелую работу и искать пути решения вопроса безопасности в Арктике, что может казаться далеким и довольно отдаленным, но на самом деле это имеет значение для всех нас с точки зрения безопасности и защиты нашей страны", – сказал в общении с местными жителями во время визита в Хартфордшир.

Он также добавил, что "нас ждет тяжелая работа по поиску лучшего пути для обеспечения безопасности нашей страны, Европы и всего мира".

17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

21 января Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.