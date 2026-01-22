В Испании произошел третий за последние дни инцидент на железной дороге с 6 пострадавшими

В Испании сообщают о третьем за последние дни железнодорожном инциденте, на этот раз без тяжелых последствий.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в районе города Картахена, что на средиземноморском побережье на юге страны. По предварительной информации, поезд зацепился за "руку" крана, выполнявшего определенные работы на территории, прилегающей к пути, но не связанные с обслуживанием железной дороги.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



Из-за инцидента незначительные травмы получили шесть человек.

"Нас это шокировало, особенно учитывая более давние события этой недели", – прокомментировал президент региона Мурсия Фернандо Лопес Мирас.

Напомним, вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении. В аварии погибли 43 человека, это одна из худших железнодорожных катастроф в стране в новейшей истории.

Испанские власти исключили диверсию как возможную причину трагедии на железной дороге, основной версией является дефект рельсов.

Кроме того, во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.