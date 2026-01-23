Партнеры обсудили с Украиной ее срочные энергетические потребности в формате G7+

Страны "Группы семи" и некоторые другие провели с Украиной координационное обсуждение ее неотложных потребностей для восстановления стабильности энергосистемы после последних российских ударов.

Как сообщает "Европейская правда", о встрече сообщила в своих соцсетях премьер Юлия Свириденко.

Свириденко отметила, что с организацией встречи помогали Франция и профильный комиссар Еврокомиссии. Участие приняли страны G7 и некоторые другие партнеры.

Today, we held an urgent coordination meeting of the G7+ group on energy support for Ukraine.



Together with @Denys_Shmyhal, @OleksiiKuleba and @andrii_sybiha, we briefed our partners on the situation in the energy sector across Ukrainian cities and regions, as well as our… pic.twitter.com/WX6Zgpezd1 – Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) January 23, 2026

Со стороны Украины, помимо Свириденко, приняли участие министр энергетики Денис Шмыгаль, глава МИД Андрей Сибига и вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Рассказали партнерам о ситуации в энергетике в разных городах и регионах Украины и наших неотложных потребностях для восстановления энергетической инфраструктуры", – отметила Юлия Свириденко.

"Пригласила участников встречи приехать в Украину и увидеть своими глазами последствия российских ударов и их влияние на повседневную жизнь наших людей", – добавила премьер.

Она также поблагодарила тех, кто уже срочно выделил дополнительную помощь Украине. По ее словам, речь идет о более 6 тысячах единиц различного энергетического оборудования и новых взносах в Фонд поддержки энергетики Украины.

Среди прочего, это 447 генераторов от ЕС, 10 млн евро от Италии; анонсированы 90 генераторов от Литвы; 60 млн евро от Германии и пакет оборудования, включая 33 когенерационные установки, 15 мобильных гибридных генераторов; около 23 млн евро на поддержку энергетики от Великобритании; 400 млн долларов от США на гуманитарную поддержку для населения; более 100 генераторов от Франции, от Японии – 40 крупных и средних генераторов, 60 малых и средних трансформаторов с оборудованием для ремонта, 2 комбинированные теплоэлектростанции и прочее.

Из Польши отправляются в Украину первые генераторы, приобретенные за средства общественного сбора на 5 млн злотых, а также около 400 генераторов и обогревателей из госрезерва.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что "дешевле" мешать России производить ракеты, чем спасать энергосистему Украины после их попадания.