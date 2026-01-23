Німецька гуманітарна організація надає 2 млн євро на енергетичну підтримку України

Німецька громадська організація з Кельна "Блакитно-жовтий хрест" (Blau-Gelbes Kreuz) анонсувала енергетичну допомогу для України обсягом 2 млн євро у відповідь на заклик МЗС України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві організації у соцмережах.

В організації зазначили, що відгукуються на заклик України про "теплу" допомогу через складну ситуацію після ударів РФ по енергосистемі.

"Організація надає 2 млн євро із власних донатів і закликає німецьку бізнес-спільноту і громадськість до нових внесків. Як і в попередні зими, загарбницька війна РФ націлена на руйнування інфраструктури, що забезпечує українцям тепло, електропостачання, воду", – заявили в організації.

Blau-Gelbes Kreuz, очолювана почесною консулкою України Ліндою Май, займається підтримкою України понад 10 років і з початку повномасштабної війни надала великі об’єми допомоги у вигляді транспорту, спецтранспорту для рятувальних служб, лікарняних ліжок та "рюкзаків медика", понад 14 тисяч генераторів, допомоги для родин з дітьми.

"Ця солідарність – це тепло в буквальному сенсі. І це дружба, що залишається. Україна цього не забуде. Щиро дякую всім, хто робить це можливим", – подякував міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Zwei Millionen Euro stellt @blaugelbeskreuz für #WarmthForUkraine bereit – als Reaktion auf meinen Aufruf, vor allem aber, weil es für den Verein unter Leitung unserer Honorarkonsulin in Köln, @LindaMai_, eine echte Herzensangelegenheit ist. Denn die Farbe ihrer Herzen ist… pic.twitter.com/eue8CBo31K – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

Нагадаємо, за останні дні низка країн оголосили про додаткову енергетичну допомогу для України через погіршення ситуації внаслідок останніх ударів РФ. Україна у п’ятницю провела координаційну зустріч з країнами "Сімки", Єврокомісією та деякими іншими партнерами, на якій їм розповіли про ключові потреби для ремонту енергосистеми.

З Польщі вирушають в Україну перші генератори, придбані за кошти громадського збору на 5 млн злотих, а також близько 400 генераторів та обігрівачів з держрезерву.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосив, що "дешевше" заважати Росії виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України після їхнього влучання.





