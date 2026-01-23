Немецкая гуманитарная организация предоставляет 2 млн евро на энергетическую поддержку Украины

Немецкая общественная организация из Кельна "Голубовато-желтый крест" (Blau-Gelbes Kreuz) анонсировала энергетическую помощь для Украины объемом 2 млн евро в ответ на призыв МИД Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении организации от 22 января.

В организации отметили, что откликаются на призыв Украины о "теплой" помощи из-за сложной ситуации после ударов РФ по энергосистеме.

"Организация предоставляет 2 млн евро из собственных донатов и призывает немецкое бизнес-сообщество и общественность к новым взносам. Как и в предыдущие зимы, захватническая война РФ нацелена на разрушение инфраструктуры, обеспечивающей украинцам тепло, электроснабжение, воду", – заявили в организации.

Blau-Gelbes Kreuz, возглавляемая почетным консулом Украины Линдой Май, занимается поддержкой Украины более 10 лет и с начала полномасштабной войны предоставила большие объемы помощи в виде транспорта, спецтранспорта для спасательных служб, больничных коек и "рюкзаков медика", более 14 тысяч генераторов, помощи для семей с детьми.

"Эта солидарность – это тепло в буквальном смысле. И это дружба, которая остается. Украина этого не забудет. Спасибо всем, кто делает это возможным", – поблагодарил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Zwei Millionen Euro stellt @blaugelbeskreuz für #WarmthForUkraine bereit – als Reaktion auf meinen Aufruf, vor allem aber, weil es für den Verein unter Leitung unserer Honorarkonsulin in Köln, @LindaMai_, eine echte Herzensangelegenheit ist. Denn die Farbe ihrer Herzen ist… pic.twitter.com/eue8CBo31K – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

Напомним, за последние дни ряд стран объявили о дополнительной энергетической помощи для Украины из-за ухудшения ситуации в результате последних ударов РФ. Украина в пятницу провела координационную встречу со странами "Семерки", Еврокомиссией и некоторыми другими партнерами, на которой им рассказали о ключевых потребностях для ремонта энергосистемы.

Из Польши отправляются в Украину первые генераторы, приобретенные за средства общественного сбора на 5 млн злотых, а также около 400 генераторов и обогревателей из госрезерва.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что "дешевле" мешать России производить ракеты, чем спасать энергосистему Украины после ударов.