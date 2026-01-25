Президент Швейцарии ответил на возмущение Италии из-за освобождения подозреваемого в пожаре

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что понимает возмущение высокопоставленных чиновников Италии из-за освобождения под залог совладельца бара в Кран-Монтане, где на Новый год произошел смертельный пожар с 40 погибшими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Президент Швейцарии отметил, что магистраты действуют независимо, а швейцарские политики не вмешиваются в систему правосудия.

"Политики не должны вмешиваться в судебную систему. Мы, безусловно, можем понять возмущение", – заявил Пармелен.

Так он отреагировал на решение официального Рима об отзыве посла из Швейцарии. В субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр иностранных дел Антонио Таяни приказали послу Джан Лоренцо Корнадо вернуться в Рим. Ему поручили официально опротестовать судебное решение в прокуратуре швейцарского кантона Вале.

Это произошло после того, как в пятницу суд постановил освободить под залог Жака Моретти, одного из владельцев бара в Кран-Монтане, где в новогоднюю ночь произошел смертельный пожар.

Из-за возгорания в заведении 40 человек погибли и 116 получили ранения. Среди погибших было 6 граждан Италии.

В субботу офис премьер-министра Италии заявил, что решение об освобождении Моретти является "серьезным оскорблением и еще одной раной, нанесенной семьям жертв трагедии в Кран-Монтане и тем, кто до сих пор находится в больнице".

Швейцарские прокуроры в январе начали уголовное расследование в отношении владельцев бара по подозрению в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений и поджоге.

Моретти, гражданин Франции и совладелец бара, находился под стражей с 9 января и, по первоначальному решению, должен был оставаться под арестом следующие три месяца.