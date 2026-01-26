В Греции после пожара на фабрике 5 человек пропали без вести

В греческом городе Трикала в понедельник вспыхнул пожар на фабрике печенья, который привел к исчезновению пяти работниц предприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Kathimerini.

Пожар вспыхнул рано утром в понедельник около 4 часов утра. Причина возгорания пока неизвестна.

Местные СМИ сообщили о мощном взрыве незадолго до того, как появилась информация о пожаре.

На момент инцидента фабрика работала, в здании находились 13 работников. Восьмерым из них удалось выйти из помещения, их доставили в больницу Трикала.

Пять работниц фабрики пропали без вести.

Пожарные направили на место происшествия 40 пожарных и 13 автомобилей.

