Суд в Гамбурге поместил в психбольницу женщину, ранившую ножом 15 человек на вокзале

Региональный суд Гамбурга принял решение, что 40-летняя женщина, которая ранила ножом нескольких человек на главном вокзале Гамбурга, должна быть навсегда помещена в судебно-психиатрическую больницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Суд признал доказанным, что 23 мая психически больная женщина беспорядочно наносила ножевые ранения пассажирам на железнодорожной платформе. Шестерым людям удалось избежать ее нападений, но 15 получили ранения, некоторые из них серьезные, включая порезы и ножевые раны. С юридической точки зрения суд классифицировал этот акт как 21 попытку убийства, 15 из которых также были признаны тяжелыми телесными повреждениями.

Суд пришел к выводу, что на момент совершения преступления женщина не была уголовно ответственной из-за психического заболевания. Указано, что она страдает параноидной шизофренией, сопровождающейся искажением реальности, и слышит голоса.

Обвиняемая считается опасной для общества из-за своего заболевания и должна быть навсегда помещена в психиатрическую больницу. После совершения преступления она была там лишь временно.

Согласно предварительным сообщениям, три женщины в возрасте 24, 52 и 85 лет и 24-летний мужчина получили тяжелые травмы во время нападения в Гамбурге. Одной женщине пришлось сделать экстренную операцию и ввести ее в медикаментозную кому.

Напомним, 30 октября суд в немецком Ашаффенбурге, что в Баварии, постановил поместить в психиатрическую больницу 28-летнего афганца, который в январе прошлого года убил ножом двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчину в городском парке.

А в декабре суд Загреба приговорил к 50 годам лишения свободы 20-летнего парня, который в декабре 2024 года совершил нападение на школу и убил ножом 7-летнего ученика.