Потенциальная преемница Сийярто раскритиковала вызов посла Украины в МИД

Руководитель зарубежного направления венгерской оппозиционной партии "Тиса" Анита Орбан резко раскритиковала решение главы МИД Венгрии Петера Сийярто вызвать украинского посла, обвинив правительство в двойных стандартах.

Об этом она написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Анита Орбан, которую считают вероятной кандидаткой на должность министра иностранных дел в случае победы оппозиции, поставила под сомнение избирательность действий действующего главы МИД.

"Петер Сийярто сегодня вызвал к себе посла Украины в Венгрии. Интересно, почему венгерский министр иностранных дел "забыл" вызвать российского посла, когда российская ракета попала в город Мукачево?" – отметила представительница партии "Тиса".

Упоминание о Мукачево касается российского авиаудара в августе 2025 года по региону, где проживает значительная венгерская община. Тогда официальный Будапешт воздержался от жестких дипломатических шагов в отношении РФ.

Петер Сийярто во вторник вызвал к себе посла Украины в Венгрии, обвинив Киев в "бесстыдном вмешательстве" в избирательный процесс в пользу оппозиции.

Такие же обвинения звучали в адрес Украины и от главы правительства Виктора Орбана.

Также Сийярто назвал кандидатуру Аниты Орбан на пост главы МИД от оппозиции "идеальной" для Украины и руководства ЕС.