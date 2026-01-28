Франція заборонить посадовцям користуватися американськими додатками для відеоконференцій

Франція планує заборонити своїм державним службовцям використовувати американські платформи, включаючи Google Meet, Zoom та Teams, для відеоконференцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Це рішення є частиною зусиль щодо перенесення урядової діяльності на власну технологічну платформу, ухвалених на тлі зростання чутливості в Європі щодо залежності від послуг США.

Офіс прем'єр-міністра Франції підготував розпорядження, яке вимагає від державних службовців використовувати Visio – програмне забезпечення для відеоконференцій, розроблене Міжвідомчим цифровим управлінням країни. Воно працює на інфраструктурі, наданій французькою компанією Outscale.

Платформою вже користується близько 40 тисяч співробітників французького державного сектору.

Очікується, що доступ до інших відеоінструментів, зокрема американських, буде заблоковано.

Минулого літа Франція зобов'язала чиновників відмовитися від месенджерів WhatsApp та Telegram та використовувати натомість Tchap, сервіс миттєвого обміну повідомленнями, розроблений виключно для державних службовців.

Нагадаємо, 27 січня Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Зазначимо, що заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.