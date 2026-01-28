Франция запретит чиновникам пользоваться американскими приложениями для видеоконференций
Франция планирует запретить своим государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.
Это решение является частью усилий по переносу правительственной деятельности на собственную технологическую платформу, принятых на фоне роста чувствительности в Европе к зависимости от услуг США.
Офис премьер-министра Франции подготовил распоряжение, которое требует от государственных служащих использовать Visio – программное обеспечение для видеоконференций, разработанное Межведомственным цифровым управлением страны. Оно работает на инфраструктуре, предоставленной французской компанией Outscale.
Платформой уже пользуются около 40 тысяч сотрудников французского государственного сектора.
Ожидается, что доступ к другим видеоинструментам, в частности американским, будет заблокирован.
Прошлым летом Франция обязала чиновников отказаться от мессенджеров WhatsApp и Telegram и использовать вместо них Tchap, сервис мгновенного обмена сообщениями, разработанный исключительно для государственных служащих.
Напомним, 27 января Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.
Отметим, что запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.