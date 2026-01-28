МИД вызвал посла Венгрии после аналогичного шага Будапешта

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии Антала Гейзера и выразило ему протест в связи с недавними заявлениями руководства его страны о якобы вмешательстве Украины в ход парламентских выборов в Венгрии.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, пишет "Европейская правда".

Как известно, 27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

В ответ на этот шаг Венгрии украинский МИД также вызвал посла.

Венгерскому дипломату подчеркнули, что Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений.

Также МИД призвал венгерскую сторону прекратить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы избежать негативных последствий для отношений между двумя соседними странами.

Отдельно украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Украина со своей стороны остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией.

В связи с этим МИД в очередной раз подчеркнул необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом.

26 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в атаках на Венгрию в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

На прошлой неделе Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает пощечину". В речи он не уточнил, о каком Викторе идет речь.

Орбан ответил на речь Зеленского в Давосе, заявив, что "каждый получит то, что заслуживает".