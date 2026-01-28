Рубио говорит, что США постараются избежать "цирка" в переговорах по Гренландии

Соединенные Штаты начали активную фазу переговоров с Данией и властями Гренландии и приложат усилия, чтобы эти переговоры принесли положительный результат, не доходя до "цирка" в СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время показаний перед законодателями Конгресса США, его цитирует CNN.

По словам главы Госдепа, сейчас стороны находятся в "хорошей точке" по обсуждению статуса острова, а непосредственные консультации стартуют уже сегодня.

"Я думаю, что у нас есть процесс, который приведет нас к хорошему результату для всех", – сказал он законодателям комитета Сената по международным отношениям.

"Даже в тот момент, когда я обращаюсь к вам, между нами и нашими партнерами в Гренландии и Дании проходят технические встречи по этому вопросу. Я думаю, что мы достигнем положительного результата", – отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что переговоры будут носить регулярный и профессиональный характер, однако Вашингтон стремится избежать чрезмерной публичности этого процесса.

"Мы будем стараться делать это так, чтобы эти переговоры не превращались в цирк в СМИ, потому что считаем, что это даст обеим сторонам больше гибкости для достижения положительного результата", – отметил главный дипломат США.

"Я думаю, что мы этого добьемся", – добавил Рубио, повторив обещание президента Дональда Трампа, что США не будут применять силу.

Ранее в среду президент Франции Эмманюэль Макрон назвал спор с США вокруг Гренландии "стратегическим сигналом к пробуждению" для Европы.

Во время визита в Париж премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что мировой порядок в том виде, в каком его знали до сих пор, остался в прошлом.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в парижском университете Sciences Po заявил, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать.

