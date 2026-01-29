Российскому оппозиционеру Волкову разрешили остаться в Литве после скандальных заявлений

Представителю российской оппозиции Леониду Волкову разрешили остаться в Литве, несмотря на его скандальные высказывания в адрес украинских чиновников и командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Delfi.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что Департамент государственной безопасности провел широкое расследование в отношении Волкова. В процессе были учтены не только скандальные высказывания оппозиционера, но и позиция Украины.

"В ходе оценки не было выявлено обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о том, что российский оппозиционер Леонид Волков поддерживает кремлевский режим и его агрессию против Украины. Следовательно, представитель российской оппозиции, имеющий временный вид на жительство, может жить в Литве", – сообщил министр.

Директор Миграционного департамента Индре Гаспере сказала, что юридический статус Волкова в Литве остается неизменным, ведь расследование не выявило, что он представляет угрозу для государственной безопасности.

Напомним, скандал вокруг представителя российской оппозиции Леонида Волкова разгорелся после того, как в сети появилась его переписка с представительницей Русского добровольческого корпуса (РДК) в украинской армии, в которой Волков пренебрежительно отзывался о командире РДК Денисе Капустине, называя его "нацистом".

Он также назвал тогдашнего главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова "отвратительным провинциальным политическим технологом" и выразил надежду на заключение ряда украинских чиновников.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда сравнил высказывания Волкова с жаргоном хозяина Кремля Владимира Путина.

А литовский премьер Инга Ругинене заявила, что если бы ее страна не опиралась в решениях на свои государственные учреждения, то представителя российской оппозиции Леонида Волкова уже выслали бы.