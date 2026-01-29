Мерц розповів про переговори з союзниками щодо європейської "ядерної парасольки"
Європейські країни почали обговорювати ідеї щодо спільної "ядерної парасольки" на доповнення до існуючих домовленостей про безпеку зі США.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер, його цитує NTV.
За словами Мерца, ці переговори перебувають на ранній стадії.
"Ми знаємо, що нам доведеться прийняти ряд стратегічних і військово-політичних рішень, але, повторюю, час для цього ще не настав. Ми ведемо стратегічні переговори з цього питання з країнами-учасницями", – заявив Мерц журналістам.
Наразі Німеччині заборонено мати власну ядерну зброю відповідно до так званої угоди "Два плюс чотири", яка відкрила шлях до возз’єднання країни у 1990 році, а також згідно з ключовим Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Водночас Мерц зазначив, що договірні зобов’язання Німеччини не заважають їй обговорювати спільні рішення з партнерами, зокрема з Великою Британією та Францією – єдиними європейськими державами, які володіють ядерним арсеналом.
"Ці переговори відбуваються. Вони також не суперечать механізму ядерного стримування зі Сполученими Штатами Америки", – сказав він.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він готовий запропонувати "ядерну парасольку" Франції для захисту інших держав Європи.
Про готовність прийняти у себе французьку ядерну зброю заявила низка країн ЄС.
Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до існуючого ядерного щита США.
