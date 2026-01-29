Мерц рассказал о переговорах с союзниками по поводу европейского "ядерного зонтика"

Европейские страны начали обсуждать идеи о совместном "ядерном зонтике" в дополнение к существующим договоренностям о безопасности с США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, его цитирует NTV.

По словам Мерца, эти переговоры находятся на ранней стадии.

"Мы знаем, что нам придется принять ряд стратегических и военно-политических решений, но, повторяю, время для этого еще не настало. Мы ведем стратегические переговоры по этому вопросу со странами-участницами", – заявил Мерц журналистам.

В настоящее время Германии запрещено иметь собственное ядерное оружие в соответствии с так называемым соглашением "Два плюс четыре", которое открыло путь к воссоединению страны в 1990 году, а также в соответствии с ключевым Договором о нераспространении ядерного оружия.

В то же время Мерц отметил, что договорные обязательства Германии не мешают ей обсуждать совместные решения с партнерами, в частности с Великобританией и Францией – единственными европейскими государствами, обладающими ядерным арсеналом.

"Эти переговоры ведутся. Они также не противоречат механизму ядерного сдерживания с Соединенными Штатами Америки", – сказал он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

О готовности принять у себя французское ядерное оружие заявили ряд стран ЕС.

Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

Читайте подробную статью на эту тему: Европа под ядерным зонтиком Франции: ответы на ключевые вопросы об инициативе Макрона.