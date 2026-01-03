Прем'єр Польщі поки уникає оцінок операції США проти Венесуели

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що 2026 рік починається з потужного удару, коментуючи операцію сил США проти Венесуели.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Туск утримався від оцінок американських ударів по цілях у Венесуелі.

"Для нас це проблеми, пов'язані з місцевими погодними кризами та ситуацією на дорогах, в деяких населених пунктах і на залізничних лініях, а в глобальному масштабі ми маємо атаку американських сил на Венесуелу, на Каракас, тож 2026 рік дійсно починається з потужного удару", – сказав прем'єр-міністр.

"Ще настане час для аналізу, як це вплине на ситуацію в нашому регіоні. У наш час такі масштабні події, як сьогоднішній напад американських сил, впливають на весь світ, тому ми будемо реагувати і готуватися до цієї нової ситуації", – повідомив Дональд Туск.

За його словами, йому відомо про 11 громадян Польщі, які перебувають у Венесуелі. Вони поїхали до Венесуели, незважаючи на неодноразові попередження міністра закордонних справ не відвідувати цю країну у зв'язку з внутрішньою ситуацією та можливим конфліктом, сказав прем'єр-міністр.

"Польське дипломатичне представництво в Каракасі наразі є безпечним. Нічого не сталося у зв'язку з атакою, але ми, звичайно, будемо стежити за ситуацією і повідомляти всю інформацію громадськості, як тільки щось нове трапиться", – повідомив Дональд Туск.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Посадовці США заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Сам Трамп пізніше підтвердив операцію і заявив про захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини.

