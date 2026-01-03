У Сенаті США висловили сумнів щодо доцільності операції проти Венесуели

Двоє американських сенаторів з протилежних політичних таборів висловили сумніви щодо доцільності військової операції США проти Венесуели.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, сенатор-республіканець Майк Лі сумнівається, чи є щось, що могло б виправдати цю операцію.

"Я з нетерпінням чекаю, щоб дізнатися, що, якщо взагалі щось, може конституційно виправдати цю дію за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили", – написав він в Х.

В той же час сенатор-демократ Рубен Гальєго більш категоричний, називаючи операцію у Венесуелі невиправданою війною.

"Ця війна є незаконною, і соромно, що ми за менш ніж рік перетворилися зі світового поліцейського на світового хулігана. У нас немає жодних підстав воювати з Венесуелою", – вважає він.

Раніше Трамп не відповів на питання NYT, чи давав Конгрес дозвіл на операцію у Венесуелі.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Посадовці США заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Сам Трамп пізніше підтвердив операцію і заявив про захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини.

