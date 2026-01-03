В Сенате США выразили сомнение в целесообразности операции против Венесуэлы

Два американских сенатора из противоположных политических лагерей выразили сомнения в целесообразности военной операции США против Венесуэлы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, сенатор-республиканец Майк Ли сомневается, что есть что-то, что могло бы оправдать эту операцию.

"Я с нетерпением жду, чтобы узнать, что, если вообще что-то, может конституционно оправдать это действие в отсутствие объявления войны или разрешения на применение военной силы", – написал он в Х.

В то же время сенатор-демократ Рубен Гальего более категоричен, называя операцию в Венесуэле неоправданной войной.

"Эта война является незаконной, и стыдно, что мы менее чем за год превратились из мирового полицейского в мирового хулигана. У нас нет никаких оснований воевать с Венесуэлой", – считает он.

Ранее Трамп не ответил на вопрос NYT, давал ли Конгресс разрешение на операцию в Венесуэле.

Примерно в 2 часа ночи по местному времени в субботу в столице Венесуэлы Каракасе было слышно не менее семи взрывов, а также пролетал самолет на низкой высоте. Жители разных районов выбежали на улицы. Некоторых из них было видно издалека из разных районов Каракаса.

Чиновники США заявили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в глубине Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

Сам Трамп позже подтвердил операцию и заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

