Испания предлагает посредничество и призывает к деэскалации в Венесуэле

Правительство Испании выразило готовность "предоставить свои добрые услуги" для достижения мирного и переговорного решения текущего кризиса в Венесуэле, который обострился после воздушного удара США по Каракасу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает EFE.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к "деэскалации" и подчеркнул необходимость соблюдения международного права и принципов Устава ООН.

В заявлении Министерства иностранных дел исполнительная власть также призвала к "деэскалации и сдержанности", призывая всех всегда действовать с уважением к международному праву и принципам Устава Организации Объединенных Наций.

Между тем министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес следит за ситуацией в сотрудничестве с партнерами из Европейского Союза и странами региона, находится в постоянном контакте с посольством Испании в Каракасе, консульством и консульской службой по чрезвычайным ситуациям, а также внимательно следит за испанской общиной в стране.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.