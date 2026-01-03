Стармер: Британія не була залучена до ударів США по Каракасу

Британський прем'єр Кір Стармер відреагував на операцію у Венесуелі, заявивши, що Велика Британія не брала участі в ударі США по Каракасу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Він каже, що не розмовляв з Дональдом Трампом про "швидкоплинну ситуацію", але додає: "Я хочу поговорити з президентом, я хочу поговорити з союзниками".

На запитання про заяву Трампа про те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро був захоплений, Стармер відповів: "Спочатку я хочу встановити факти. Як ви знаєте, я завжди кажу і вірю, що ми повинні дотримуватися міжнародного права".

Прем'єр-міністр також зазначив, що у Венесуелі перебуває приблизно 500 британців, і сказав, що уряд співпрацює з посольством.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.