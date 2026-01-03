Стармер: Великобритания не была вовлечена в удары США по Каракасу

Британский премьер Кир Стармер отреагировал на операцию в Венесуэле, заявив, что Великобритания не участвовала в ударе США по Каракасу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Он говорит, что не разговаривал с Дональдом Трампом о "мимолетной ситуации", но добавляет: "Я хочу поговорить с президентом, я хочу поговорить с союзниками".

На вопрос о заявлении Трампа о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен, Стармер ответил: "Сначала я хочу установить факты. Как вы знаете, я всегда говорю и верю, что мы должны соблюдать международное право".

Премьер-министр также отметил, что в Венесуэле находится около 500 британцев, и сказал, что правительство сотрудничает с посольством.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.