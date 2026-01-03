Мадуро в США висунули звинувачення в наркотероризмі

Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила в суботу, що затриманий венесуельський лідер Ніколас Мадуро і його дружина "незабаром зіткнуться з усією суворістю американського правосуддя на території США в американських судах".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Мадуро звинувачується у федеральному суді США щонайменше за чотирма пунктами, включаючи наркотероризм і володіння зброєю "проти Сполучених Штатів", заявила Бонді.

Невідомо, чи мала на увазі головна юристка країни лише звинувачення, викладені в обвинувальному акті, поданому проти венесуельського лідера в 2020 році, чи в суботу будуть висунуті нові або інші звинувачення.

Бонді зазначила, що Мадуро були звинувачені в Південному окрузі Нью-Йорка, який є тією ж юрисдикцією, що винесла обвинувальний акт 2020 року проти венесуельського президента. Його дружина, Сілія Флорес, раніше не була звинувачена.

Бонді від імені Міністерства юстиції висловила подяку президенту Трампу "за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також величезну подяку нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну і надзвичайно успішну операцію з затримання цих двох підозрюваних міжнародних наркоторговців".

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.